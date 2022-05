Dybala-Inter, la nota dell’agente conferma le anticipazioni di CM.IT

Sono settimane caldissime per il futuro di Paulo Dybala. La Joya è accostata all’Inter: ora arriva anche la nota dell’agente che conferma quanto scritto su Calciomercato.it

Sono i giorni, le settimane di Paulo Dybala e dell’addio alla Juve. Ora, per forza di cose, l’attaccante è concentrato sul campo e sul finale di stagione che vedrà i bianconeri impegnati nel faccia a faccia decisivo contro l’Inter per conquistare la Coppa Italia, in data 11 maggio.

Poi la testa e le decisioni saranno solo votate al calciomercato, dopo il doloroso saluto ai colori bianconeri. L’Inter è da tempo sul calciatore, ma oggi in molti hanno scritto di un’accelerata decisiva del ragazzo verso i nerazzurri e di una scelta, quella più importante, quella di scegliere Milano. Su Calciomercato.it abbiamo fatto il punto della situazione e riportato tutte le ultime notizie sulla Joya: è vero che Giuseppe Marotta ha fatto da tempo dei passi concreti, ma ancora la scelta non è stata presa. Ora arriva anche la conferma ufficiale.

L’agente di Dybala chiarisce il futuro di Dybala con una nota

Jorge Antun, agente della Joya, ha precisato come stanno le cose per il futuro dell’argentino. In una nota ha scritto: “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero“. Nessun accordo, nessuna scelta, quindi: ve l’abbiamo scritto oggi e lo ribadiamo. Perché ora tocca al campo, poi sarà tempo di decisioni ufficiali e di futuro, con la certezza che sarà lontano dalla Juventus.