Allegri trema: Morata mette ko un titolare in allenamento. Finale a rischio?

Allenamento aperto al pubblico oggi alla Continassa. Allegri rischia di perdere un titolare per il finale di stagione

Allenamento a porte aperte per la Juventus alla Continassa in vista dell’anticipo di campionato contro il Genoa, prima della finalissima di Coppa Italia la prossima settimana contro l’Inter.

Riscaldamento, torello e partitelle a tema per la squadra di Allegri che trema però per le condizioni di Luca Pellegrini. Il terzino classe ‘99 ha avuto la peggio dopo un duro scontro di gioco con un compagno di squadra. Colpo alla caviglia per Pellegrini che è uscito dal campo sofferente e zoppicante, aiutato da un membro dello staff tecnico bianconero. Nelle prossime ore se ne saprò di più sulle condizioni dell’ex Roma – titolare e protagonista di una prova positiva nell’ultima sfida col Venezia – in vista dei prossimi match con Genoa e Inter.

Allenamento personalizzato per Cuadrado e De Sciglio chebrestano in dubbio per la trasferta in terra ligure, lavoro individuale anche per Locatelli che difficilmente sarà recuperabile per la finalissima di Coppa Italia.