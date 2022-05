Allenamento Juve aperto al pubblico: Allegri a colloquio

Allenamento aperto al pubblico oggi alla Continassa: la Juventus di Allegri prepara il match di campionato col Genoa, prima della finale di Coppa Italia contro l’Inter

Stamattina aperto al pubblico l’allenamento alla Continassa della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono al lavoro in vista del match col Genoa e, soprattutto, della finale di Coppa Italia contro l’Inter in programma mercoledì prossimo all’Olimpico.

Ecco tutto il resoconto dettagliato dell’inviato di Calciomercato.it:

#Juventus – Squadra in campo per il riscaldamento iniziale: i senatori #Bonucci e #Chiellini tra i più applauditi dai tifosi bianconeri 📲 @calciomercatoit

#Juventus – Allenamento personalizzato tra parte atletica e pallone per #Cuadrado e De Sciglio. In campo per una seduta individuale anche #Locatelli 📲 @calciomercatoit

#Juventus – Non c’è #Danilo in gruppo: personalizzato programmato in palestra per il difensore brasiliano 📲 @calciomercatoit

