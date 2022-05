Dybala, destinazione a sorpresa: “Ne parliamo ogni settimana”

Per Paulo Dybala arriva la rivelazione di Oriana Sabatini sulla destinazione a sorpresa: “Ne parlano ogni settimana”

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. L’unica certezza è che la Joya lascerà la Juventus a parametro zero, non rinnovando il contratto in scadenza a giugno.

Il resto è tutto da decifrare. Si sa dell’interesse dell’Inter, raccontato anche da Calciomercato.it, di un Milan da non escludere e poi dell’interesse dall’estero, dall’Atletico Madrid al Manchester United.

Ora arriva anche l’ipotesi a sorpresa, sicuramente poco fattibile al momento: il River Plate. A parlarne è Oriana Sabatini, fidanzata dell’attaccante argentino, intervenuta a ‘Perros de la Calle’. “Mio padre vuole portarlo soltanto al River Plate – ha affermato in maniera scherzosa – ne parlano tutte le settimane, ma non so cosa risponde Paulo”.

Un ritorno in patria, al momento, non è nelle intenzioni di Dybala, come la stessa Sabatini ha poi aggiunto spiegando che il suo futuro immediato è ancora in Europa. Dove è ancora da decidere: ancora in Italia, con l’Inter davanti a tutte, o lontano dalla Serie A?