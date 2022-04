Il sogno è realtà: nessun ostacolo, oltre 1 MILIARDO di euro

Chiusura vicina per il passaggio di proprietà del Milan: nessun ostacolo alla trattativa tra Investcorp ed Elliott. Il ‘Diavolo’ pronto al passaggio di mano

Arrivano buone nuove per il cambio di proprietà al Milan, con Investcorp sempre più vicino a rilevare da Elliott il club rossonero.

Come svelatovi nelle scorse ore da Calciomercato.it, l’accordo non si sarebbe chiuso già entro questa settimana per rispettare i normali tempi tecnici per la definizione dell’affare. Investcorp – scrive ‘MilanoFinanza’ – ha completato la due diligence sul Milan e non sembra aver rilevato alcuna criticità nei conti della società di via Aldo Rossi.

Il fondo arabo avrebbe apprezzato il grande lavoro svolto negli ultimi quattro anni da Elliott, non rilevando quindi ostacoli per chiudere la trattativa. Tutto confermato quindi e sarebbe solo questione dei giorni per la firma del signign che dovrebbe avvenire la prossima settimana.

Investcorp metterà sul piatto un assegno da 1,18 miliardi di euro. Il closing vero e proprio, invece, presumibilmente arriverà a fine campionato anche per non intaccare la serenità della squadra di Pioli nel duello scudetto con l’Inter. I tifosi del ‘Diavolo’ – oltre al titolo in campionato – possono così sognare anche colpi di livello internazionale sul mercato in estate per tornare tra le grandi d’Europa.