CM.IT | Investcorp-Milan, tempi tecnici per il closing: tutti i dettagli

Occhi puntati in casa Milan, non solo per la lotta scudetto ma anche per le note vicende societarie con il closing tra Investcorp e i rossoneri. La situazione

Dal campo al mercato fino alle vicende societarie: il momento del Milan offre diversi spunti. Non solo la lotta per lo scudetto ma bensì la primavera del club meneghino regala anche una situazione in divenire per ciò che concerne la trattativa per la cessione della società. Investcorp fa sul serio e la vicenda è in via di sviluppo.

Investcorp-Milan, grande fiducia per il closing: nelle ultime ore, però, non ci sono evidenze per una chiusura a strettissimo giro. Secondo fonti sondate da Calciomercato.it vicine alla trattativa, l’acquisizione di Milan da parte del fondo Investcorp procede in grande serenità. Gli spifferi, però, si sono fatti più silenziosi, sintomo che siamo entrati nel momento cruciale e che può servire ancora qualche ora per la chiusura. Sono tutti pronti, sono necessari i tempi tecnici: per questo chi conosce la trattativa parla di una “assenza di evidenze immediate per il closing” entro pochissime ore.

I tifosi e l’intero ambiente meneghino aspettano per una chiusura che rappresenterebbe l’ennesimo fortissimo punto di svolta della storia recente di un glorioso club come il Milan. Intanto la truppa di Pioli è concentrata solo sul campo con un obiettivo ben fisso nella mente: lo scudetto. L’avversaria più accreditata resta l’Inter che questa sera recupererà la gara contro il Bologna per poi iniziare un nuovo mini campionato da qui alla fine della stagione con in palio il titolo. Al contempo spazio anche alle vicende societarie tutte in divenire.