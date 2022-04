La rabbia di Allegri: scambio e cash, obiettivo lontano

La Juventus pianifica le mosse per la prossima estate sul mercato. Può sfumare un obiettivo per i bianconeri: cresce la concorrenza

La Juventus vuole chiudere al meglio la stagione blindando il piazzamento in Champions League e cercando di conquistare la Coppa Italia a spese dell’Inter nella finale dell’11 maggio all’Olimpico.

Lo scudetto ormai è sfumato dopo la rincorsa e la serie di risultati utili conseguiti nel girone di ritorno, che ha consentito comunque alla ‘Vecchia Signora’ di mettersi al riparto da sorprese e staccarsi al quarto posto rispetto alla concorrenza. Allegri vuole ripartire subito forte ai blocchi della prossima stagione e tornare a lottare spalla a spalla per lo scudetto con le altre big di Serie A. L’allenatore livornese ha chiesto alla società almeno un rinforzo per reparto per puntellare a dovere la rosa dei bianconeri.

La dirigenza della Continassa punta a rinforzare le corsie esterne della difesa di Allegri e non solo a sinistra considerando che Alex Sandro e Pellegrini potrebbe lasciare Torino. La Juve si muovendo concretamente anche per il binario destro, a caccia di un ‘Cuadrado bis’ dopo il rinnovo per un’altra stagione del colombiano. I bianconeri vogliono garantirsi un profilo affidabile anche in chiave futura e in questo senso hanno messo nel mirino da tempo Manuel Molina, gioiello in forza all’Udinese, come evidenziato nelle scorse settimane da Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, irrompe l’Arsenal nella corsa a Molina

Ben sette gol e cinque assist per il nazionale argentino che nel campionato in corso ha compiuto il definitivo salto di qualità. L’Udinese lo valuta circa 30 milioni di euro e oltre alla Juve anche l’Atletico Madrid di Simeone si sarebbe inserito prepotentemente nella corsa per il giocatore. Ma occhio al terzo incomodo, rappresentato dall’Arsenal come scrive Oltremanica il ‘Sun. Il club londinese guarderebbe con attenzione a Molina per la prossima stagione e sarebbe pronto a giocarsi la carta Pablo Mari, al momento in prestito all’Udinese. Il difensore spagnolo – oltre ad un assegno cash – potrebbero convincere l’Udinese a dare il via libera per Molina, con i ‘Gunners’ che anticiperebbe così l’assalto della Juventus. Atletico e adesso Arsenal: si fa in salita la strada per l’obiettivo Molina alla Continassa…