Dybala beffa Marotta, per l’Inter è notte fonda

Il futuro di Paulo Dybala rappresenta ancora un rebus, che si infittisce con le conferme su un’altra pista italiana

Paulo Dybala sta vivendo le sue ultime partite con la maglia della Juventus. Quello contro il Sassuolo, importantissimo per blindare la Champions League, può essere anche l’ultimo gol anche se mancano ancora quattro partite di campionato più la finale di Coppa Italia. La Joya cercherà di rinviarlo il più possibile, provando a essere ancora decisivo.

Intanto il suo futuro è avvolto ancora nel mistero. La prossima squadra dell’argentino è un rebus, l’unica cosa certa ormai è che lascerà la Juventus a parametro zero. Di offerte ufficiali, però, al momento non sembrano essere arrivate all’entourage del giocatore. Ci sono stati dei sondaggi, un po’ più ‘spinti’ nel caso dell’Inter, che intanto ieri è incappata in una delusione cocente contro il Bologna che può costare lo scudetto. Due punti di ritardo non sono pochi a quattro giornate dalla fine, per quanto ancora recuperabili. Marotta vuole proseguire il suo percorso di crescita, cercando di far quadrare i conti e quindi incassando e cedendo senza indebolirsi. Che è la cosa ovviamente più complicata. L’ad dell’Inter può sfruttare il suo rapporto privilegiato con Dybala, ma rischia di dover chiudere l’affare in breve.

La Roma pensa a Dybala e Marotta rischia: i possibili scenari

Questo perché un’ennesima delusione, stavolta di mercato, rischia di essere dietro l’angolo per l’Inter. Paulo Dybala sarà un free agent tra poche settimane ed è ovvio che in tanti ci facciano pensierino o lo sognino. Nei giorni scorsi è scoppiata la bomba sulla Roma lanciata da Enrico Camelio, che ne ha parlato anche ieri citando delle conferme arrivate addirittura dalla famiglia. Oggi ‘La Repubblica’ fa il punto sulla situazione, con una suggestione che può anche assumere i contorni di una idea concreta. Secondo il quotidano non si è ancora arrivati a una trattativa e al momento Dybala preferirebbe l’estero, ovvero Premier (United), Liga (Barcellona e Atletico) e PSG, anche per rispetto della Juve. Ma se non dovesse muoversi con decisione una big estera, ovviamente la Serie A tornerebbe subito in corsa.

Con il Napoli che resta alla finestra, la Roma sogna un grande colpo verosimilmente a centrocampo. Ma Dybala è un’occasione che non può non fare gola, soprattutto a cifre abbastanza abbordabili come i 6 milioni più bonus offerti dall’Inter. I giallorossi, quindi, come spiegato da ‘Repubblica’, ci starebbero riflettendo, anche consigliati da alcuni importanti addetti ai lavori che considerano la Roma e Mourinho l’accoppiata perfetta per il rilancio definitivo della Joya. Un’idea ancora in fase del tutto embrionale, ma l’ipotesi è al vaglio delle parti in causa. L’Inter resta favorita, ma i Friedkin hanno le armi per spuntarla e non è escluso che la pista romana si scaldi. Per cui Marotta non può ritenersi al riparo da delusioni e beffe neanche in questo caso.