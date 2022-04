Conference, Pellegrini non basta alla Roma: il ritorno col Leicester è apertissimo

Il Leicester e la Roma non vanno oltre il pareggio nella semifinale d’andata di Conference League: Lookman risponde a Pellegrini

Era una battaglia e la Roma ha lottato con le unghie e con i denti. Si è conclusa la sfida di fuoco col Leicester targato Brendan Rodgers, tra le mura del Leicester City Stadium. Nessuna delle due compagini è riuscita a spuntarla, col primo round della semifinale di Conference League che si è concluso in parità (1-1).

Al 15esimo ci pensa capitan Lorenzo Pellegrini a portare avanti i capitolini. Bella percussione di Zalewski sulla fascia sinistra, l’esterno serve in profondità con un ottimo filtrante il numero 7, che fa secco Schmeichel di sinistro da dentro l’area.

Conference League, Leicester-Roma 1-1 e Feyenoord-Marsiglia 3-2: i tabellini delle gare

Nella ripresa, però, la situazione si fa sempre più ardua, visto il forcing della truppa inglese. A complicare ulteriormente le cose l’infortunio di Mkhitaryan. L’armeno si è accasciato a terra a causa di un problema muscolare e Jose Mourinho è stato costretto a sostituirlo inserendo in campo Jordan Veretout al suo posto. Dieci minuti più tardi, al 67esimo, Lookman agguanta il pareggio e rimette la sfida in equilibrio.

Nel finale la Roma soffre, ma riesce a resistere e portarsi a casa un prezioso risultato in vista del ritorno apertissimo all’Olimpico, che andrà in scena il 5 maggio. Successo rocambolesco, invece, per il Feyenoord in casa nell’altra semifinale col Marsiglia. Di seguito i tabellini delle partite.

Leicester-Roma 1-1: 15′ Pellegrini (R), 67′ Lookman (L)

Feyenoord-Marsiglia 3-2: 18′ Dessers (F), 20′ Sinisterra (F), 28′ Dieng (M), 40′ Gerson (M), 46′ Dessers (F)