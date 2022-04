La Premier League si muove su Osimhen: l’incontro conferma le indiscrezioni di CM.IT

Tiene banco il futuro di Victor Osimhen, il bomber può lasciare Napoli con la giusta offerta: primo summit già avvenuto

Un finale di stagione più teso e complicato del previsto per il Napoli, uscito rocambolescamente da una lotta scudetto che per gli inciampi delle rivali poteva essere ancora alla portata. E adesso, c’è da serrare i ranghi per blindare aritmeticamente al più presto almeno il traguardo Champions. Ma il futuro degli azzurri, anche con la partecipazione alla principale competizione europea, si veste di incertezza. Che riguarda anche Victor Osimhen.

Calciomercato.it vi ha anticipato i possibili nuovi assalti dall’Inghilterra per Osimhen e dal ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola arrivano conferme. A Castelvolturno, si è visto Roberto Calenda, manager dell’attaccante nigeriano, che si è incontrato con Giuntoli. I due sono stati poi raggiunti dal giocatore e dal presidente partenopeo De Laurentiis. La sensazione, è che qualcosa inizi a bollire davvero in pentola. Tra le varie pretendenti, appare davanti il Manchester United, la sensazione è che con un’offerta da 100 e passa milioni il Napoli possa cedere. Si guarda già al possibile sostituto, che potrebbe essere Giovanni Simeone, profilo monitorato da tempo.