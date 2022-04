Sessanta milioni per Zaniolo: la decisione della Juventus

Nicolò Zaniolo è legato alla Roma da un contratto in scadenza a giugno 2024. Il fantasista giallorosso piace molto alla Juventus

La Juventus dovrà sostituire Paulo Dybala, al quale come già ufficiale da tempo non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come noto per la successione dell’argentino, nel mirino dell’Inter, il club bianconero pensa anche a Nicolò Zaniolo.

Il classe ’99 di Massa viene da una stagione complicata, in cui ha inciso poche volte complice un feeling – tattico e non solo – mai davvero sbocciato con José Mourinho. Per quanto riguarda il suo futuro, o meglio la sua permanenza in giallorosso permangono molti dubbi. Il contratto di Zaniolo scade nel 2024 e al momento è tutto fermo per ciò che concerne il rinnovo. Un rinnovo che, a detta di molte fonti, potrebbe non arrivare mai vista la sua probabile partenza nel prossimo calciomercato estivo. L’ex Inter piace anche a Milan e Napoli, ma fino ad oggi la Juve è stata considerata la pretendente più autorevole. Fino ad oggi perché, stando a Luca Momblano intervenuto in diretta a ‘Juventibus’, la società presieduta da Andrea Agnelli avrebbe deciso di mollare la presa.

Calciomercato Juventus, la Roma vuole 60 milioni per Zaniolo

La Juventus avrebbe abbandonato, almeno per adesso, la pista che porta a Zaniolo perché la società dei Friedkin vorrebbe sempre 60 milioni di euro per il cartellino del numero 22, nei radar di un paio di club inglesi e autore quest’anno di 7 gol e 8 assist. Per chiudere sempre a proposito del prezzo di Zaniolo, le informazioni in possesso di Calciomercato.it parlano invece di una valutazione inferiore, ovvero di 40 milioni di euro.