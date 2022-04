Arriva l’assist per Dybala: l’Inter offre troppo, non si fa più

Continua la telenovela sul futuro di Paulo Dybala che a fine stagione lascerà la Juventus a parametro zero. L’Inter resta in prima fila per il numero dieci argentino

L’Inter si gioca nel testa a testa lo scudetto col Milan ma intanto pianifica le mosse per il prossimo mercato estivo, soprattutto nel reparto offensivo.

Il ritorno di Romelu Lukaku resta molto complicato per le cifre in ballo, mentre più alla portata sembra il colpo Scamacca dal Sassuolo, anche se il sodalizio emiliano valuterebbe almeno 40 milioni di euro il proprio gioiello. Il club campione d’Italia rimane ovviamente in prima fila anche per Paulo Dybala, tentazione che stuzzica e non poco l’estimatore Beppe Marotta considerando che il numero dieci argentino si libererà a parametro zero dalla Juventus.

La ‘Joya’ non ha rinnovato il contratto con i bianconeri e lascerà a fine stagione la ‘Vecchia Signora’ dopo sette stagioni. Marotta lavora a fari spenti e tiene vivi i contatti con l’entourage di Dybala, pronto ad accelerare e portarlo a Milano alla corte di Simone Inzaghi. L’Inter potrebbe offrire un contratto pluriennale da 6 milioni di euro all’anno al nazionale albiceleste, che per il momento non avrebbe offerte ufficiali sul tavolo nonostante l’interesse anche di Roma, Atletico Madrid, Arsenal e PSG.

Calciomercato Inter, Manchester United KO nella corsa a Dybala

A queste si aggiunge inoltre il Manchester United, con il nuovo manager ten Hag che sarebbe ben felice di avere a disposizione Dybala in quel di Old Trafford come scrive Oltremanica il ‘Sun’. I ‘Red Devils’ però, almeno per il momento, metterebbero sul piatto uno stipendio inferiore a quello offerto dall’Inter a Dybala.

In questo caso, se lo United non rilancerà, l’Inter e Marotta si ritroverebbero una concorrente in meno nella corsa per il fantasista argentino, desideroso di rilanciarsi in un’altra realtà dopo il traumatico divorzio con la Juven. La telenovela Dybala continua: fari accessi a Milano sponda nerazzurra, con la dirigenza campione d’Italia pronta a un sacrificio per la ‘Joya’ senza sacrificare il connazionale Lautaro Martinez.