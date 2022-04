Arrivato dal Wolfsburg al Torino in prestito con diritto di riscatto, Josip Brekalo ha già stabilito alcune priorità per il suo futuro

Partito in panchina per la seconda volta consecutiva nel 4-4 in casa dell’Atalanta, Josip Brekalo resta un punto fisso del Torino di Ivan Juric. Fortemente voluto dal tecnico granata la scorsa estate, il 23enne croato ha preferito la soluzione torinista rispetto a quella spagnola proprio in seguito ad una chiacchierata con il suo connazionale, che ha già chiesto alla dirigenza piemontese la riconferma di Brekalo. Autore di sei gol e un assist in questa stagione, il calciatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto a 11 milioni di euro.

Il club di Urbano Cairo resta intenzionato ad accontentare il suo allenatore, ma vuole provare a spuntare uno sconto rispetto alla cifra inizialmente pattuita, anche in virtù di un contratto in scadenza con i tedeschi a giugno 2023. Nelle ultime ore, la stampa tedesca ha scritto di dubbi in merito alla permanenza in Piemonte del giocatore, parlando anche della volontà dello stesso di provare un’esperienza in Spagna. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, viaggiano verso un’altra direzione. La priorità del ragazzo restano il Toro e, qualora non dovesse materializzarsi il riscatto, una permanenza in Italia.

Calciomercato Torino, sondaggi inglesi per Brekalo

Subito a suo agio nel campionato italiano, l’ex Dinamo Zagabria si è fatto apprezzare soprattutto nel girone d’andata, ma le sue buone prestazioni non sono passate inosservate nemmeno all’estero. In Premier League in particolare, dove alcune squadre hanno già effettuato dei sondaggi per sondare eventuali margini di movimento in vista della prossima stagione.