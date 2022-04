Calciomercato, incontro e addio: “Trattato male dal Milan”

Svolta improvvisa in ottica calciomercato Milan. Un giocatore di Pioli incontra un altro club e se ne va: “Trattato male”

Ancora quattro finali per il sogno scudetto. Il Milan si è ricompattato intorno al suo tecnico Stefano Pioli dopo la rocambolesca vittoria contro la Lazio che tiene i rossoneri in corsa per il tricolore, sebbene servirà almeno un passo falso da qui al termine della stagione da parte dell’Inter.

Per molti protagonisti, tuttavia, questa sarà l’ultima annata al Milan. In attesa di capire se Zlatan Ibrahimovic farà un’altra stagione in campo con il passaggio della società al fondo InvestCorp, è già sicuro l’addio di Frank Kessie, che si accaserà al Barcellona da svincolato. Situazione molto simile quella di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto a giugno. Il capitano rossonero ha perso il posto da titolare prima a vantaggio di Kjaer e, dopo l’infortunio del danese, in favore di Kalulu. Come anticipato da Calciomecato.it nei giorni scorsi, la Lazio è fortemente interessata a Romagnoli anche se resta ancora in piedi la possibilità che rinnovi con il Milan. Senza dimenticare l’altra pista italiana che porta alla Juventus. Ma c’è di più.

Calciomercato Milan, Romagnoli nel mirino del Barcellona: le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo ‘As’, infatti, il Barcellona sarebbe tornato alla carica per Romagnoli. Tanto che il direttore sportivo dei blaugrana Mateu Alemany avrebbe fatto un blitz in Italia per incontrare l’entourage del giocatore e provare a convincerlo a trasferirsi in Catalogna. La squadra di Xavi vuole rinnovare il pacchetto arretrato, e dopo Christensen vorrebbe mettere a segno un altro colpo a costo zero con l’ex romanista.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista e tifoso milanista Matteo Colturani, che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha dichiarato: “Per quanto riguarda Romagnoli, basterebbe proporgli un rinnovo di contratto a cifre sostenibili per farne la prima alternativa ai titolari in difesa e invece andrà via, è stato trattato male dal Milan“.