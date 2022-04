CM.IT | Intreccio Lazio-Milan tra Romagnoli e Acerbi: la situazione

Romagnoli-Lazio, lo stallo rimette in gioco il Milan. Che segue anche la vicenda Acerbi, ieri protagonista in negativo della partita

Il futuro di Alessio di Romagnoli si definirà in questi giorni, ma l’appuntamento della settimana scorsa tra l’entourage del giocatore e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non è servito a spazzare via il cielo dai dubbi.

L’intesa che in qualche modo ci si aspettava, non è arrivata. La volontà del giocatore di tornare a Roma e di vestire la maglia per cui tifava da bambino (e ancora oggi, ovviamente) è nota da tempo e la Lazio ha già da un po’ aperto dialoghi e trattative con la controparte. Romagnoli ha il contratto in scadenza col Milan e la seconda parte della sua stagione in rossonero è stata condizionata dai problemi muscolari: non gioca una partita dal 25 febbraio scorso, novanta minuti nel pareggio interno contro l’Udinese.

Si diceva della distanza tra le parti: la Lazio è arrivata ad offrire una parte fissa da 2,5 milioni con bonus variabili per arrivare intorno ai 3. In realtà, secondo quelle che sono le richieste del giocatore, quei 3 milioni sarebbero la base di partenza a cui aggiungere bonus per finire intorno ai 3.5. Insomma, la differenza tra offerta e richiesta non sembra piccola e al momento, forse anche per scelta strategica, non è stato fissato un nuovo appuntamento per vedere se esistono margini che possano avvicinare le parti.

Romagnoli-Lazio, torna in gioco il Milan. E Acerbi…

Tutto questo non incoraggia il Milan, ma certamente consente al club rossonero di ragionare con un po’ di margine in più rispetto a quello che si poteva credere fino a qualche giorno fa: l’incontra tra la Lazio e chi rappresenta il giocatore era stato annunciato e in qualche modo veniva atteso come un momento di verifica piuttosto risolutivo, nel senso che Romagnoli sembrava davvero vicinissimo alla sua nuova avventura in biancoceleste. Il fatto che non sia ancora così, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, riapre uno spiraglio, tutto da verificare nei prossimi giorni, per capire se c’è volontà reciproca, tra il Milan e il suo difensore centrale, per impostare una idea di rinnovo.

Resta un clima di grande incertezza nel quale sicuramente la Lazio, in virtù anche di quelli che sembrano gli ultimi, definitivi strappi tra Francesco Acerbi e la piazza, non vuole assolutamente sentirsi più lontana dalla corsa a Romagnoli. Al di là del fatto che manchi una data per ritrovarsi a parlare con l’entourage del giocatore, queste sono ore di grande riflessione e potrebbe partire un nuovo assalto, più deciso, i qui a breve. Anche a Formello da Romagnoli, che ha vissuto la sfida di domenica in panchina, ci aspetta un segnale o un passo che apra ad avvicinarsi all’offerta della società biancoceleste. E sulla vicenda Acerbi, il Milan butta un occhio, per ora distratto, ma una certa curiosità rispetto a quel che accade tra il difensore della Lazio e l’ambiente c’è.

Giorgio Alesse