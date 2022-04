CM.IT | Da Romagnoli a Patric: incontro con Lotito, tutti i dettagli

Giornata importante per la Lazio con un incontro a Formello con tema mercato: presente anche Lotito, doppia trattativa in corso

Si è tenuto quest’oggi a Formello un importante incontro in ottica calciomercato. Presente anche Lotito, arrivato nel tardo pomeriggio, il vertice ha ruotato intorno a due nomi: quello di Alessio Romagnoli e quello di Patric, entrambi assistiti da Mino Raiola che non ha preso parte all’incontro.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per Romagnoli sarà fondamentale la volontà del calciatore, anche se già il fatto che si è tenuto l’incontro è un fattore ben augurante per la conclusione dell’operazione. Romagnoli andrebbe a guidare la difesa biancoceleste al posto di Acerbi, destinato all’addio se dovesse arrivare un’offerta in linea con le richieste di Lotito. Nel vertice di oggi per Romagnoli non si è parlato di cifre, ma la società capitolina potrebbe spingersi ad offrire un quinquennale da 3 milioni di euro.

Calciomercato Lazio, incontro per Patric: le ultime

Da Romagnoli a Patric, altro calciatore in scadenza di contratto. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, a differenza di Strakosha, Luiz Felipe e Leiva ha una speranza di rimanere. Il suo desiderio è quello di restare a Roma, una volontà che potrebbe cambiare se dovesse arrivare un’offerta dalla Spagna: un ritorno in patria che rappresenterebbe una scelta di vita per riavvicinarsi alla famiglia. Al momento però nessun club si è fatto avanti: da registrare soltanto un sondaggio a gennaio del Valencia.