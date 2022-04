Calciomercato Juve e Milan, arriva il primo sì: si chiude a 25 milioni

Il Milan guarda con un occhio al finale di campionato e con l’altro al futuro della squadra di Stefano Pioli. Uno degli obiettivi milita in Spagna: prezzo fissato

Obiettivo scudetto per il Milan che da tempo ha la strada già ben delineata verso una meta finale che non sarà semplice da raggiungere. Stasera l’Inter col recupero contro il Bologna ha il grande jolly per il sorpasso e poi inizierà un nuovo mini torneo da qui alla fine di questa clamorosa annata. Al contempo la dirigenza meneghina è al lavoro per potenziare la squadra del prossimo anno, che alla luce anche delle vicende societarie, potrebbe essere ulteriormente ambiziosa.

Tanti i nomi di spicco che stanno circolando in questi giorni, in particolare per ciò che concerne la trequarti, reparto che più di tutti avrebbe bisogno di un restyling di alto livello. A tal proposito, al di là di Mahrez, un nome che stuzzica è quello di Marco Asensio, fantasista spagnolo ormai secondario nelle scelte del Real Madrid ed accostato nel recente passato anche alla Juventus.

Il futuro di Asensio non sembra affatto essere al Real Madrid in virtù di una gerarchia ormai ben delineata e di un contratto in scadenza nel giugno 2023. Ciononostante Jorge Mendes prova a tirare le fila per il rinnovo anche se la proposta del club iberico non soddisfa il calciatore. Poiché non si arriverà ad un prolungamento, i ‘blancos’ sono già predisposti alla cessione ed hanno fissato il prezzo per l’addio.

Calciomercato Milan, il Real Madrid ha fissato il prezzo per il colpo Asensio: la situazione

Mendes dal canto suo, come evidenziato anche da ‘Fichajes.net’, ha già iniziato a lavorarci con altri club e il suo destino potrebbe essere in Italia proprio al Milan che avrebbe bisogno di forze fresche in quella zona di campo. Il Real vorrebbe evitare di replicare casi simili a quelli dei vari Bale, Isco o Marcelo e porrà quindi un prezzo accessibile per l’addio di Asensio, evitando brutte sorprese. La testata iberica sottolinea come per la partenza abbiano fissato la cifra di 25 milioni di euro, importo per il quale il Madrid spera di avere proposte.