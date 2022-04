Marotta non è sazio: Dybala non basta, doppio sgarbo alla Juve

L’Inter, in piena corsa per il bis scudetto, pianifica anche le mosse per il prossimo mercato. Marotta pensa a un nuovo ‘sgarbo’ nei confronti dell’ex Juventus

L’Inter può sfruttare il jolly questa sera e sopravanzare i cugini del Milan in vetta alla classifica nell’appassionate derby meneghino per lo scudetto.

Un successo pieno in quel di Bologna permetterebbe infatti alla squadra di Simone Inzaghi di mettere nuovamente la freccia sul ‘Diavolo’ e ritrovare la testa del campionato a quattro giornate dal termine. Il tecnico piacentino è a caccia della sesta vittoria consecutiva ed è stato blindato dalla società di Zhang dopo la positiva stagione fin qui alla guida dei campioni d’Italia per il dopo Conte. Marotta e la proprietà pensano anche al rinnovo di Inzaghi, che intanto insieme alla dirigenza pianifica le mosse per il prossimo mercato estivo.

Paulo Dybala è un’occasione ghiotta da cogliere per l’estimatore Marotta e Ausilio, con l’Inter sempre attenta agli scenari sul numero dieci argentino che lascerà la Juventus a parametro zero dopo il mancato rinnovo con la ‘Vecchia Signora’. L’Ad interista tiene vivi i contatti con l’entourage della ‘Joya’ ma deve far quadrare i conti considerando i paletti economici imposti da Suning, oltre ovviamente a rispettare i parametri tecnici nella costruzione del rooster offensivo di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Dybala con Pjanic: la doppia tentazione di Marotta

Ma non solo Dybala. Un altro ex Juve stuzzica la fantasia dell’Inter per la prossima stagione. Si tratta di Miralem Pjanic, riaccostato ieri dalla stampa spagnola ai nerazzurri visti gli ottimi rapporti con Marotta. Il bosniaco è al momento in prestito al Fenerbahce ma non farebbe parte dei piani di Xavi al Barcellona. I blaugrana lo hanno messo in vendita e come riporta il ‘Corriere della Sera’ non sarebbe un’ipotesi da scartare a Milano come vice Brozovic.

Pjanic rappresenterebbe un’opzione di qualità alle spalle del croato, con la dirigenza di Viale della Liberazione a caccia di un profilo di livello per allungare qualitativamente la rosa in quel settore del campo. Pjanic si aggiunge ai nomi di Peredes e Ceballos, oltre al baby Asllani nella lista dei candidati per il ruolo di vice ‘Brozo’. Dybala più Pjanic: doppio ‘sgarbo’ dell’ex Marotta ai tifosi juventini per l’Inzaghi 2.0 all’Inter.