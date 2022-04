Inzaghi nei guai, emergenza difesa: le condizioni di Handanovic e Bastoni

L’Inter si è approcciata alla gara con il Bologna con due forfait importanti in formazione: le ultime sulle condizioni dei calciatori nerazzurri

L’Inter ha iniziato come meglio non poteva il recupero del match con il Bologna: la rete di Perisic al 3′ ha messo nella giusta carreggiata la gara della squadra di Inzaghi che ha dovuto però fare i conti con il pareggio siglato Arnautovic.

Un match che si preannuncia complicato anche a causa di quel che è accaduto nel pre-partita con il doppio forfait di due giocatori dati come sicuri titolari: nella formazione schierata dall’allenatore dei nerazzurri non erano presenti Handanovic e Bastoni, entrambi alle prese con problemi fisici. Per i due calciatori si tratta di infortuni di tipo muscolare: per il difensore si parla di un affaticamento muscolare, mentre il portiere deve fare i conti con una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome.

Bologna-Inter, out Handanovic e Bastoni: le condizioni

Inzaghi ha dovuto quindi mandare in campo, per la prima volta in campionato, Radu come portiere, mentre in difesa è stato scelto Dimarco. Ora resta da vedere quando Handanovic e Bastoni potranno rimettersi a disposizione dell’allenatore dell’Inter: al momento lo staff medico valuterà nei prossimi giorni le condizioni dei due calciatori in vista del match contro l’Udinese in programma domenica alle ore 18.