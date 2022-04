Doppia assenza UFFICIALE per l’Inter: così contro il Bologna

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a sfidare il Bologna. Due cambi di formazione per i nerazzurri, sono out. Ecco di chi si tratta

Non ce la fa Samir Handanovic. Il lieve problema alla schiena di cui vi abbiamo parlato non gli permetterà di scendere in campo dal primo minuti contro il Bologna.

Il portiere non giocherà il match di recupero della ventesima giornata di Serie A, lasciando spazio dunque a Radu. Si tratta della prima assenza stagionale, nel massimo campionato, per l’esperto estremo difensore sloveno. Rispetto alla formazione prevista non ci sarà nemmeno Bastoni. Simone Inzaghi ha, infatti, deciso di affidarsi ancora una volta a Dimarco.

Ecco le scelte UFFICIALI:

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano, 3 Hickey; 9 Arnautovic, 99 Barrow.

A disposizione: 22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 7 Orsolini, 8 Dominguez, 10 Sansone, 14 Viola, 15 Mbaye, 19 Santander, 20 Aebischer, 55 Vignato, 71 Kasius.

Allenatore: Emilio De Leo.

INTER (3-5-2): 97 Radu; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 19 Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Carboni, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.