Inzaghi trema: un titolarissimo a rischio forfait per Bologna-Inter

Rischio forfait a poche ore dal calcio d’inizio di Bologna-Inter. Un titolarissimo di Simone Inzaghi non è al 100%. Ecco cosa sta succedendo

Fra poco meno di tre ore Bologna e Inter scenderanno in campo per recuperare il match della ventesima giornata di Serie A. Finalmente spariranno gli asterischi nella classifica dei nerazzurri e dei rossoblu.

Una partita che chiaramente avrà le attenzioni anche dei tifosi del Milan. Simone Inzaghi ha voglia di conquistare i tre punti per prendersi il primo posto. Lo farà affidandosi ai suoi uomini migliori. Almeno questa è l’idea ma uno dei titolarissimi rischia seriamente il forfait.

Bologna-Inter, allarme per Handanovic

Come raccolto Samir Handonovic non è al 100% per un lieve problema alla schiena e potrebbe non scendere in campo dal primo minuto. A breve si terrà una riunione con lo staff medico per decidere se giocherà o meno. Il portiere sloveno sarebbe dunque al primo forfait stagionale in Serie A. Il classe 1984 le ha davvero disputate tutte. Senza il suo impiego, spazio a Radu, che ha giocato solamente il match degli Ottavi di finale di Coppa Italia, contro l’Empoli.