Milan, la cessione è già al rush finale: “Accordo in questa settimana”

Il Milan si prepara a nuovi stravolgimenti societari, con l’acquisizione da parte di Investcorp. Ora si entra nel vivo, con l’accordo in vista

Il Milan verso il futuro e probabilmente anche oltre. I rossoneri corrono sul campo, dove fino alla fine sarà sfida a due con l’Inter e nessuna delle due sembra voler perdere il colpo.

Allo stesso tempo, attenzione a quello che sta succedendo sul fronte societario e sicuramente non è roba di poco conto. Da diversi giorni, infatti, vi raccontiamo come stanno andando le trattative sul fronte cessione del club e con Investcorp pronto a rilevarlo. In attesa di capire, quali possano essere le scelte finali da parte di Elliott, qualcosa di grosso bolle in pentola e non è per nulla difficile notarlo, anche perché Paolo Maldini non ha smentito, anzi. Le porte sono tutte aperte e, almeno sotto il profilo puramente calcistico, i tifosi continuano a sognare. E per forza di cose i sogni riguardano anche il calciomercato. Intanto, vi riportiamo gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Il Milan sempre più vicino alla cessione a Investcorp

Si entra sempre più nel vivo per la cessione a Investcorp e a riportarlo è l’autorevole ‘Reuters’. Secondo le sue fonti, infatti, l’ultima novità è che il fondo del Bahrein potrebbe concordare l’acquisizione della squadra di calcio di Milano già questa settimana, quando il periodo di negoziazione esclusiva con il fondo statunitense Elliott dovrebbe concludersi. Aggiunge anche che le contrattazioni stanno procedendo con una valutazione di circa 1,18 miliardi di euro, corrispondenti a 1,26 miliardi di dollari. Addirittura, spunta anche la data di venerdì per la firma dell’accordo. insomma, le trattative sono già al rush finale e ora non resta che attendere i prossimi dettagli, probabilmente quelli decisivi.