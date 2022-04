Juventus e Inter fuori dai giochi: chiudono a 50 milioni di euro

Brutte notizie per il calciomercato Juventus e Inter. Il futuro dell’attaccante potrebbe essere in Inghilterra

Niente Juventus e niente Inter, il futuro dell’attaccante potrebbe essere in Inghilterra. Da una big all’altra, nerazzurri e bianconeri sono del tutto fuori dai giochi.

Sia all’Inter (come raccontammo lo scorso 21 febbraio) che alla Juventus piace molto, ma probabilmente proseguirà la sua avventura in Premier League. Stiamo parlando di Gabriel Jesus, che con il quasi certo arrivo di Haaland al Manchester City vedrebbe ridursi ancor di più il suo spazio nella squadra allenata da Pep Guardiola. Il brasiliano ex Palmeiras starebbe non a caso meditando l’addio e, come scrivono alcune fonti britanniche, iniziando a flirtare con altri club. Nello specifico con l’Arsenal di Arteta, che alla sua società avrebbe chiesto l’acquisto di ben due attaccanti visto l’addio a zero di Lacazette. Gabriel Jesus, già allenato al City da vice dello stesso Guardiola, è dato in cima alle sue preferenze.

Calciomercato Juventus e Inter: Gabriel Jesus all’Arsenal per 50 milioni

Stando a ‘The Sun’ l’Arsenal è fiducioso sul fatto di riuscire a mettere le mani sul cartellino di Gabriel Jesus. ‘Todofichajes.com’ va anche oltre parlando di possibile intesa coi ‘Citizens’ sulla base di 50 milioni di euro.