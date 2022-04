De Ligt accetta la proposta: la Juventus incassa una ricca plusvalenza

De Ligt è approdato alla Juventus nell’estate 2019 per circa 75 milioni di euro. Il suo attuale contratto coi bianconeri termine a giugno 2024

Dopo le difficoltà iniziali, Matthijs de Ligt è diventato un punto fermo anche della Juventus targata Allegri. Se il presente dell’olandese è tutto bianconero, il futuro resta un mistero. Il club di Exor non vorrebbe privarsene, ma sarebbe difficile resistere a una proposta importante, diciamo intorno agli 80-85 milioni di euro spesi per comprarlo dall’Ajax che garantirebbero una succosa plusvalenza.

Il classe ’99 di Leiderdorp vanta ovviamente molti estimatori. In Francia, vedi il Paris Saint-Germain, in Spagna con riferimento al Barcellona e naturalmente in Inghilterra. Il suo nome potrebbe già essere sulla lista della spesa di ten Hag, neo allenatore del Manchester United e suo tecnico ai tempi dell’Ajax. C’è poi da tenere in grossa considerazione il Chelsea. I ‘Blues’ sono da tempo sulle tracce, ma oggi il ‘Sun’ rilancia con decisione il suo nome come possibile sostituto di Antonio Rudiger. Obiettivo della stessa Juve, il tedesco in scadenza a giugno è – come raccontatovi da Calciomercato.it – a un passo dal firmare con il Real Madrid.

Per l’eredità dell’ex Roma, oltre al numero 4 della formazione di Allegri, sarebbero in lizza Kounde del Siviglia, Militao dello stesso Real, Pau Torres del Villarreal e Levi Colwill, 19enne di Southampton già di proprietà del Chelsea ma quest’anno in prestito all’Huddersfield.

Calciomercato Juventus, de Ligt lusingato dall’interesse del Chelsea

In attesa di conoscere il successore di Abramovich, il Chelsea può nutrire grosse speranze di mettere le mani sul cartellino di de Ligt. Sempre secondo il ‘Sun’, il difensore è lusingato dall’interesse della squadra allenata da Tuchel ed è molto allettato dalla possibilità di andare a vivere a Londra e giocare in Premier League. Cattive notizie, insomma, per la Juventus…