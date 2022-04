Inter, il bomber carta a sorpresa per il ritorno di fiamma

L’Inter muove le sue pedine sul mercato, in attacco la cessione potrebbe essere una carta importante per un colpo inatteso

L’Inter è tornata, dopo due mesi, tra febbraio e marzo, molto difficili. I nerazzurri con quattro vittorie consecutive (più quella nel derby di Coppa Italia) si sono rimessi prepotentemente in marcia per lo scudetto e con il match di Bologna, domani, possono riportarsi in vetta alla classifica scavalcando il Milan prima degli ultimi 360 minuti di torneo.

La squadra di Inzaghi ha ribadito la sua forza, anche se necessiterà, nella prossima annata, di rinforzi, per migliorare la qualità e funzionalità delle seconde linee. La missione sul mercato sarà anche, per forza di cose, un’altra, ossia quella di dover ottenere tra i 60 e i 70 milioni di utile. Ecco dunque che il fronte delle cessioni diventa di grande rilevanza. Uno dei possibili addii, in particolare, può servire sia per monetizzare, sia per arrivare a colpi in entrata importanti.

Inter, tutti pazzi per Pinamonti: richiesta dall’estero che apre nuovi scenari

Andrea Pinamonti si è messo in luce quest’anno con la maglia dell’Empoli e con la doppietta contro il Napoli, arrivando a quota 12 in campionato, ha sancito la salvezza dei toscani. Il potenziale del classe 1999, che tornerà alla base a fine campionato, sta emergendo e sono in molte le squadre interessate. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, starebbe muovendo passi concreti l’Eintracht Francoforte. L’Inter vuole ricavare almeno 25 milioni dalla sua cessione, ma attenzione. Con i tedeschi, potrebbero riaprirsi discorsi di lungo corso. Calciomercato.it vi aveva raccontato del lungo corteggiamento dell’Inter a Kostic, anche se i nerazzurri, a gennaio, avevano poi virato su Gosens. Ma qualora il rinnovo di Perisic dovesse complicarsi improvvisamente, il nome del serbo tornerebbe d’attualità eccome.