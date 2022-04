Bologna-Inter, UFFICIALE: la scelta sulla squalifica di Medel

Il Bologna aveva fatto ricorso rispetto alle due giornate di squalifica per Gary Medel

Dopo aver preso nota delle sanzioni ufficiali comunicate dal Giudice Sportivo in vista della 34esima giornata di campionato e del recupero di domani, anche la Corte Sportiva d’Appello Nazionale si è espressa su un caso che tanto aveva fatto discutere la scorsa settimana.

Si tratta infatti della squalifica di Gary Medel, fermato inizialmente per due giornate dal giudice sportivo a causa delle proteste nei confronti degli ufficiali di gara nel match tra Juventus e Bologna. Sanzione che, come riportato dalla corte federale, è stata ufficialmente ridotta di una giornata (già scontata nell’ultimo turno contro l’Udinese). Pertanto, Medel sarà regolarmente a disposizione del Bologna per la gara di recupero di domani sera al Dall’Ara contro l’Inter.

Questo il dispositivo ufficiale della Corte Sportiva d’Appello Nazionale:

“Nell’udienza fissata il 26 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 288/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Medel Soto Gary Alexis in data 21.04.2022, avverso la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 in relazione alla gara Juventus/Bologna del 16 Aprile 2022; udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante, il calciatore Medel Soto Gary Alexis e sentito l’arbitro; ha pronunciato il seguente:

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara commutandola in 1 (una) giornata effettiva di gara oltre l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Restano confermate l’ammonizione e l’ulteriore ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00)”.