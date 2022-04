Non vuole fare come Dybala: Bernardeschi aspetta la Juventus

Il futuro di Federico Bernardeschi sembra essere sempre più lontano dalla Juventus: lui attende, ma potrebbe restare comunque in Serie A

Il nuovo corso a Torino è già iniziato, con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria e con la decisone di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala: una scelta analoga potrebbe essere presa anche per Federico Bernardeschi.

La Juventus sta valutando di non presentare nemmeno un’offerta per il suo rinnovo, considerando eccessivi i 4 milioni a stagione richiesti. Tuttavia, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Federico Bernardeschi e il suo entourage sarebbero intenzionati ad aspettare ancora per un’offerta dei bianconeri. Anche se dovesse arrivare un’offerta al ribasso, infatti, il rinnovo e la permanenza a Torino sarebbe lo scenario prediletto dell’ex Fiorentina. In caso di addio, due gli scenari più graditi.

Calciomercato Juventus, rinnovo o addio | Bernardeschi tentato da Milan e Inter

Sempre secondo quanto riportato sulla rosea, il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere ancora in una big di Serie A. In caso di addio alla Juventus, il trequartista avrebbe dato il suo gradimento ad un trasferimento a Milano: Milan e Inter, per ragioni differenti, potrebbero essere tentate dal colpo a zero. I rossoneri risolverebbero la penuria di soluzioni sulla trequarti, mentre i nerazzurri potrebbero avere un’alternativa low-cost in caso di mancato accordo per il rinnovo di Perisic.

Non è da escludere, poi, uno scenario estero per Bernardeschi. In questo caso, la destinazione preferita sarebbe la Premier League con Londra come città da osservare con maggiore attenzione. Insomma, tutto è ancora aperto per il futuro del trequartista carrarino e nulla è da escludere al momento: anche il rinnovo con la Juventus, ovviamente al ribasso, potrebbe essere uno scenario. Lontano da Torino, poi, si aprirebbero diverse possibilità per Bernardeschi: anche Milan e Inter potrebbero avere un ruolo in questa partita.