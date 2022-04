CM.IT | Bernardeschi-Juve, appuntamento dopo Pasqua: le ultime sul rinnovo

La Juventus al lavoro sugli altri giocatori in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Le ultime su Bernardeschi

Prosegue la preparazione della Juventus verso la prossima sfida di campionato, in programma sabato all’Allianz Stadium, contro il Bologna. I bianconeri puntano a consolidare il quarto posto in classifica sperando, chissà, in nuovi passi falsi delle prime tre.

Dopo la fine della telenovela Dybala, per la dirigenza della Juventus è invece tempo di trattare gli altri rinnovi dei giocatori ancora in scadenza nel prossimo giugno. Sono quattro i bianconeri con il futuro da scrivere: Perin, De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi. Il primo prolungamento sarà quello del portiere: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, è imminente l’annuncio del nuovo accordo raggiunto con il vice di Szczesny. Si va verso il rinnovo anche di De Sciglio, mentre è ancora da definire la situazione di Cuadrado e Bernardeschi.

CM.IT | La situazione sul rinnovo di Bernardeschi

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, per quanto riguarda l’esterno italiano le parti si sono date appuntamento dopo Pasqua per approfondire la questione. Al momento non ci sono ancora state vere e proprie offerte da parte del club bianconero, ma come anticipato nelle scorse settimane la priorità del campione d’Europa con la Nazionale rimane la Juventus. L’ex Fiorentina aspetterà i bianconeri e valuterà altre proposte solo dopo la decisione della dirigenza.