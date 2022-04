Ora non ci sono più dubbi: per Rudiger arriva l’annuncio UFFICIALE

Per Antonio Rudiger la decisione è ormai stata presa: in conferenza stampa è arrivato l’annuncio ufficiale

Di dubbi non ce ne sono più, per Antonio Rudiger è arrivato l’annuncio ufficiale. A rompere gli indugi è stato Thomas Tuchel nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il West Ham.

Il difensore tedesco da tempo è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato. In scadenza con il Chelsea a fine stagione, il suo profilo fa gola a tutti i più grandi club d’Europa, compresa la Juventus che non ha nascosto il proprio interesse. Ora si ha almeno una certezza sul futuro di Rudiger: non sarà con i ‘Blues’. Come detto è stato il manager del club londinese a spiegare che la scelta del difensore tedesco è di lasciare il Chelsea: “La situazione è che vuole andare via: mi ha informato in un colloquio privato. Abbiamo fatto tutto io e il club – le parole dell’allenatore – ma non potevamo più provarci a causa delle sanzioni. Senza avremmo potuto provarci ancora, ma abbiamo le mani legate”.

Tuchel ha poi continuato: “Non prendiamola sul personale, è una sua decisione. E’ una figura chiave e lo resterà fino al termine della stagione. E’ una delusione: ci mancherà molto. Dà coraggio nello spogliatoio, è il calciatore di cui tutti hanno paura, ma anche che gioca 50-55 partite a un livello eccezionale”.

Calciomercato Juventus, annuncio Tuchel: per Rudiger destinazione Real

Come raccontato da Calciomercato.it, il futuro di Antonio Rudiger potrebbe essere al Real Madrid. I contatti tra le parti si sono riattivati dopo la sfida Champions tra Chelsea e Real, complice anche la mossa del calciatore che ha ridotto le pretese iniziali. Così al Bernabeu si respira una sensazione di fiducia che dai continui contatti possa arrivare la fumata blanca.