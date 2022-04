Inzaghi frena: “Ancora non basta. Duello col Milan? Questo non è un problema”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la netta vittoria per 3-1 contro la Roma dell’ex Mourinho

E’ soddisfatto – e non potrebbe essere altrimenti – Simone Inzaghi al termine del match vinto per 3-1 contro la Roma di Mourinho. L’Inter in attesa della rivale Milan balza in testa alla classifica.

Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa dopo il tris rifilato ai capitolini in un Meazza ‘caldissimo’, che ha trascinato per 90 minuti i campioni d’Italia: “Questa è una grande vittoria per noi contro un avversario di assoluto valore, allenata da un grandissimo allenatore. Hanno creato problemi a tutti e non perdevano da dodici partite in campionato. Venivamo da un derby impegnativo dal punto di vista fisico e mentale ma siamo stati bravi a prepararla bene in poco tempo. Anche stasera abbiamo avuto un ottimo approccio, i ragazzi sono stati bravissimi. Ho avuto grandi segnali da tutti”.

Inter-Roma, Inzaghi: “La manzanza di contemporaneità col Milan non è un problema. Parlare solo di Brozovic è riduttivo”

DUELLO COL MILAN – “Mancanza di contemporaneità? Non è assolutamente un problema. Ormai ci siamo abituati perché è da tempo tempo che funziona così. Fortunatamente ci sono le tv e bisogna rispettarle sempre e comunque”.

BROZOVIC – “E’ importante per noi, sta facendo benissimo. Ultimamente è diventato un fattore anche in area avversaria. Parlare solo di lui però diventa riduttivo perché tutti stanno facendo molto bene. Lo ripeto: quello che abbiamo fatto finora non basta, abbiamo davanti ancora un percorso lungo”.