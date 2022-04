L’Inter schianta Mourinho a San Siro: colpo da Scudetto di Inzaghi

Una Inter letteralmente travolgente stende 3-1 a San Siro la Roma dell’ex Mourinho, grazie ai gol firmati da Dumfries, Lautaro e Brozovic

L’Inter schiaccia Mourinho e la sua Roma. Questo il resoconto del match di San Siro terminato da poco. La squadra di Inzaghi, a dispetto delle previsioni, è stata letteralmente travolgente, indirizzando la gara a proprio favore sin dai primi minuti.

Il vantaggio arriva al 30esimo del primo tempo. Suggerimento verticale di Calhanoglu, Dumfries scatta sul filo del fuorigioco bruciando in velocità Zalewski e infila Rui Patricio con un tiro rasoterra. Appena dieci minuti dopo un golazo a firma Brozovic, che si smarca nello stretto in area con un grande dribbling e spara la sfera sotto all’incrocio dei pali.

Serie A, Inter-Roma 3-1: tabellino e classifica

Nella ripresa la musica non cambia e la ‘Beneamata’ trova perfino il tris con uno stacco di testa imperioso di Lautaro martinez. Inutile il gol della bandiera nel finale di Mkhitaryan. Dzeko e compagni dimostrano ancora una volta di essere in forma straripante e concludono nel migliore dei modi l’ultimo ostacolo importante verso l’ambito Scudetto, prendendosi momentaneamente il primo posto in attesa dei risultati di Milan e Napoli, che giocheranno domani rispettivamente contro Lazio ed Empoli. Per la Roma, invece, il sogno quarto posto occupato dalla Juventus si fa ancora più arduo.

Inter-Roma 3-1: 30′ Dumfries (I), 40′ Brozovic (I), 52′ Lautaro (I), 85′ Mkhitaryan (R)

CLASSIFICA Serie A: Inter* punti 72, Milan* 71, Napoli* 67, Juventus* 63, Roma 58, Fiorentina** 56, Lazio* 56, Atalanta* 54, Hellas Verona* 48, Sassuolo* 46, Torino* 43, Udinese** 39, Bologna** 38, Empoli* 34, Spezia 33, Sampdoria* 29, Cagliari* 28, Salernitana** 22, Genoa* 22, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno