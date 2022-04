Asensio rompe gli indugi: arriva l’annuncio UFFICIALE

Marco Asensio ha preso una decisione sul suo futuro: lo spagnolo ha rotto il silenzio, arriva l’annuncio ufficiale

Per Marco Asensio la decisione è ormai presa. L’esterno del Real Madrid, in scadenza di contratto nel 2023, è al centro di numerose voci di mercato.

Con Mbappe che potrebbe arrivare al ‘Bernabeu’, il suo futuro nella squadra allenata da Carlo Ancelotti potrebbe essere messo in discussione.

E’ lo stesso 26enne a pensare a lasciare Madrid per un progetto in cui possa essere centrale. Il suo nome è accostato anche a squadre italiane: il Milan soprattutto ha già mosso i primi passi per portarlo in Serie A, ma anche la Juventus è stata spesso accostata in passata al calciatore spagnolo.

Proprio in tema futuro è arrivato oggi un annuncio ufficiale molto importante fatto dallo stesso Asensio. Il 26enne ha utilizzato i social per formalizzare la decisione di separarsi dal suo storico rappresentante, Horacio Gaggioli.

Calciomercato Milan, l’annuncio di Asensio

Marco Asensio ha annunciato la decisione di lasciare l’agente Horacio Gaggioli e passare nella scuderia di Jorge Mendes.

L’esterno spagnolo ha utilizzato Twitter per formalizzare la separazione con Gaggioli, pubblicando una foto con lui accompagnata da un messaggio. “Sei stato una parte fondamentale affinché io abbia potuto realizzare il mio sogno – le sue parole – e non dimenticherò mai tutto ciò che hai fatto per me. Apprezzo la tua comprensione e il tuo supporto in questo nuovo passo che ho fatto. Tu fai parte della mia famiglia e quello non cambierà. Grazie mille per esserti unito a me in questo percorso, amico mio”.