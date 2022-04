Gol annullato e caos contro l’Arsenal: cambia il futuro di Ronaldo

È successo di tutto nel big match tra Arsenal e Manchester United, ma la sconfitta finale può cambiare il futuro di Cristiano Ronaldo

Era una sfida decisiva per la corsa Champions in Premier League, con i ‘Gunners’ che ospitavano i ‘Red Devils’: la vittoria per 3-1 dei padroni di casa condanna il Manchester United.

È successo veramente di tutto nel corso del big match, con l’Arsenal che ha avuto la meglio e ha blindato il quarto posto. Con la vittoria sui ‘Red Devils’, infatti, hanno aumentato la distanza a sei punti e inoltre i ‘Gunners’ hanno anche una partita in meno. Nel corso del match è stato annullato un gol a Cristiano Ronaldo dal VAR, mentre Bruno Fernandes ha sbagliato un calcio di rigore: a nulla è servita la rete, convalidata, a CR7. Ora il futuro dell’ex Juventus potrebbe cambiare.

Calciomercato, Ronaldo senza Champions | Può dire addio allo United

La sconfitta contro l’Arsenal, come detto, taglia fuori il Manchester United dalla prossima Champions League. Una competizione a cui è legatissimo Cristiano Ronaldo, che non ne ha mai fatto mistero, e che negli ultimi anni non ne ha mai saltato un’edizione. Restando a Manchester dovrebbe dire addio alla sua competizione preferita per la prossima stagione, ma questo potrebbe non succedere. La mancata qualificazione dei ‘Red Devils’, infatti, allontana ancora di più CR7 da Manchester.

Lo United in settimana ha annunciato che Erik ten Hag sarà il nuovo allenatore: una decisione importante, ma che potrebbe impattare anche sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro, infatti, non sembra essere il profilo ideale per il tecnico olandese e la separazione potrebbe essere la scelta più giusta per tutti. E dove potrebbe andare CR7? La prima destinazione da tenere a mente è il PSG, che se dovesse perdere Mbappé potrebbe tentare di far coesistere Messi e Cristiano Ronaldo. Una suggestione affascinante che non va esclusa. Attenzione, poi, alle possibili sorprese: se c’è una cosa che la scorsa estate ci ha insegnato è che quando Ronaldo decide di cambiare aria una squadra la trova. Nel suo futuro potrebbe esserci un nuovo trasferimento.