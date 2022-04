Assalto da 30 milioni: doppio ‘sgarbo’ alla Juventus

L’Arsenal mette i bastoni fra le ruote alla Juventus. Doppio assalto

Non solo Gabriel Jesus, la Juventus rischia di ‘perdere’ anche un altro attaccante stando alle indiscrezioni del giornalista di ‘Fichajes.net’, Ekrem Konur.

A mettere i bastoni fra le ruote ai bianconeri è sempre l’Arsenal. La notizia di ieri riguarda il forte interesse dei ‘Gunners’ per il brasiliano in uscita dal Manchester City e nel mirino anche dell’Inter. Come svelato da ‘The Athletic’, tra il Dt dei londinesi Edu e i rappresentanti dell’ex Palmeiras i contatti sono in corso già da alcuni mesi. Appare evidente dunque che il calciatore possa davvero essere attratto dalla possibilità di vestire la maglia dell’Arsenal. Jesus è in scadenza nel 2023, ovvero fra appena un anno e questo aspetto potrebbe agevolare la trattativa tra le due big di Premier.

Calciomercato Juventus, non solo Gabriel Jesus: l’Arsenal offre 30 milioni per Morata

Non è finita qui, l’Arsenal è letteralmente scatenata. Konur parla stamane di tentativo concreto per Alvaro Morata, che come noto la Juve vuole riscattare ma con un grosso sconto rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti due anni fa.

I ‘Gunners’ farebbero davvero sul serio per il 29enne spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid: sul tavolo un’offerta da 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro.