“L’interesse della Juve fa piacere”: colpo Inter a rischio

E’ un obiettivo concreto dell’Inter ma c’è il pericolo Juventus alla quale il calciatore strizza l’occhio nell’intervista uscita stamane

Colpo Inter a rischio. I nerazzurri vorrebbero ‘regalarlo’ a Inzaghi in vista della prossima stagione, ma nelle ultime settimane ha preso consistenza il ‘pericolo’ Juventus.

Obiettivo concreto dell’Inter (insieme al compagno di squadra Scamacca), Davide Frattesi strizza però l’occhio alla Juventus nell’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’. Anche i bianconeri hanno mostrato interesse per la mezz’ala del Sassuolo sulla quale la Roma vanta un 30% sulla futura rivendita. Come spiegato da Calciomercato.it, il classe ’99 non è nei piani futuri di Mourinho.

“Sicuramente l’interesse fa piacere, ma ora non è il momento di pensare a certe cose. Penso solo a finire bene la stagione, poi quest’estate si vedrà”. Frattesi fa l’occhiolino pure alla Premier: “Per caratteristiche è un campionato in cui mi vedo. Però è un passo da fare tra due o tre anni, dopo essermi affermato. Ma è un campionato che mi affascina molto, anche per il fatto di non avere troppi tatticismi, in cui fai per novanta minuti avanti e indietro e questa idea mi piace”, ha concluso.