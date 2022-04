Dybala ha scelto Mou, l’annuncio che infiamma Inter-Roma

La Roma starebbe chiudendo l’arrivo di Paulo Dybala a parametro zero: l’indiscrezione che fa sognare i giallorossi

Roma–Dybala, ci siamo. La società giallorossa sarebbe vicina all’accordo per l’arrivo alla corte di Josè Mourinho dell’attuale numero 10 bianconero.

La Joya è alla ricerca di una nuova destinazione dopo la decisione di non rinnovare con la Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, Dybala continua ad essere sul taccuino dell’Inter, con Marotta che potrebbe accelerare nelle prossime settimane. Occhio anche al Milan che deve prima però definire il futuro del club. Ora la Roma. A 29 anni, l’attaccante argentino potrebbe restare in Serie A e legarsi al club capitolino, almeno stando a quanto riferito da ‘Radio Radio’.

E’ Enrico Camelio a lanciare la bomba parlando di un affare in dirittura d’arrivo: “Sono vicinissimi” la sua affermazione. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ilario Di Giovambattista secondo cui sono arrivate “conferme dall’Italia e dall’estero, da importanti uomini di calcio: la Roma vorrebbe affiancare Dybala ad Abraham. Secondo grandi personaggi del calcio è fatta”.

Calciomercato Roma, arriva Dybala: via Zaniolo

La Roma potrebbe quindi affiancare ad Abraham Paulo Dybala, garantendo a Josè Mourinho quello che diventerebbe – almeno sulla carta – uno degli attacchi più forti della Serie A. L’affare si potrebbe chiudere con cifre intorno agli otto milioni di euro all’anno di ingaggio per il calciatore. Dybala in, Zaniolo out il possibile scenario. “Uno che è a fianco a lui ce l’ha detto chiaramente, sono molto vicini: questa è la verità. Da tanto diciamo che Zaniolo probabilmente lascerà la Roma e lo confermo, con un’offerta vicina a 50 milioni Zaniolo non sarà più un giocatore della Roma. E’ collegata con Dybala, se arriva lui va via Zaniolo”. Di Giovanbattista aggiunge: “Dybala sembra già essersi promesso alla Roma”.