Colpo basso di Spalletti a Inter e Milan: irrompe il Napoli

Il Napoli sfida Inter e Milan sul mercato per il talento della Serie A. Il club partenopeo pronto a battere la concorrenza delle due milanesi

Il Napoli di Luciano Spalletti si gioca in questo finale di campionato le ultime e residue chance scudetto che si è allontanato dopo i passi falsi al ‘Maradona’ con Fiorentina e Roma.

La dirigenza partenopea e il Ds Giuntoli non perdono però di vista il mercato e la sfida del ‘Castellani’ contro l’Empoli sarà l’occasione per ammirare da vicino un talento sulla lista della spesa del sodalizio di De Laurentiis.

Parliamo di Kristjan Asllani, gioiello in forza nell’undici di Andreazzoli che si sta mettendo in mostra nella stagione in corso. Nazionale albanese e prodotto del cantera empolese, sul classe 2002 hanno messo gli occhi tante big in Italia e adesso anche il Napoli. Il Ds Giuntoli, tra l’altro, con i suoi osservatori lo ha fatto seguire in diverse occasioni negli ultimi mesi.

Calciomercato Napoli, sfida a Inter e Milan per Asllani

Relazioni positive sul conto di Asllan che piace e tanto anche alle due milanesi, Inter e Milan. I nerazzurri cercano un vice Brozovic, mentre i rossoneri puntano a rimpolpare la mediana con un profilo giovane considerando anche l’addio di Kessie. In tutto questo occhio però all’inserimento del Napoli che può giocarsi la carta del riscatto di Luperto, attualmente in prestito in Toscana. Giuntoli al termine della stagione sarebbe intenzionato ad aprire il tavolo delle negoziazioni per il baby albanese stando attento a non scatenare aste e potrebbe premere sull’acceleratore se a lasciare Castel Volturno fosse un top come Fabian Ruiz.