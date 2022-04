Addio Inter e messaggio UFFICIALE al Milan: “Dispiace finisca così”

Brutte notizie per l’Inter in vista del prossimo calciomercato. Annuncio che riguarda anche il Milan

Dopo i sacrifici della scorsa estate, il mercato in arrivo potrebbe costringere l’Inter ad altre cessioni. Il club nerazzurro dal punto di vista economico è nettamente migliorato grazie agli addi di Romelu Lukaku ed Achraf Hakimi, ma in uscita non è comunque detto che a fronte di un’offerta congrua un altro dei suoi big non vada via.

Sicuramente delle cessioni dovranno essere messe a segno per consentire all’Inter di fare un mercato importante. Tanto si è discusso negli ultimi giorni proprio di un possibile ritorno di Romelu Lukaku, o ancora di un assalto a costo zero su Paulo Dybala, sul quale è spuntata nelle ultime ore anche la forte concorrenza in Italia della Roma.

Un altro obiettivo molto forte per i nerazzurri è Gianluca Scamacca, profilo che piace non poco all’ad Beppe Marotta. Il centravanti di proprietà del Sassuolo, autore di una buonissima stagione fin qui, potrebbe però improvvisamente finire all’estero, come ammesso nel pomeriggio dall’ad Giovanni Carnevali ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Calciomercato Inter e Milan, Scamacca verso l’estero

Il direttore del Sassuolo ha spiegato che, sebbene l’interesse di Inter e Milan, Scamacca potrebbe finire in altri campionati: “Scamacca può essere utile a Inter e Milan, ma non sarà facile, mi dispiace che un giocatore come lui possa finire in un campionato straniero, ma ad oggi l’aspetto economico della società italiane è un po’ complicato. Più probabile possa andare all’estero“. Carnevali ha poi lanciato un messaggio proprio ai rossoneri, interessati ad un altro gioiellino del Sassuolo: “Se fossi il dirigente di una big? prenderei Domenico Berardi“.