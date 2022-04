Lukaku-Milan e la ‘reazione’ sui social: il punto sul futuro del belga

Lukaku è tornato al Chelsea via Inter l’estate scorsa per 115 milioni di euro. L’annata per il belga è stata però molto deludente. C’è aria di addio

Nessuna svolta, la stagione di Lukaku era ed è rimasta molto deludente. Possiamo dire anche fallimentare in rapporto alle premesse e all’investimento da ben 115 milioni di euro. Lo scarso feeling, tattico e non solo con Tuchel, in aggiunta a qualche infortunio sono stati decisivi in negativo per il centravanti belga. Ad oggi, in ottica futuro, la certezza è una sola: che andrà via dal Chelsea, a meno di un addio del tecnico tedesco.

Certo, per saperne di più sul futuro del classe ’93 di Anversa toccherà attendere novità sulla nuova proprietà del club londinese. Nuova proprietà che potrebbe provare a trattenerlo o comunque rendersi disponibile alla sua cessione a patto che sul tavolo giunga una proposta congrua.

Se accadesse ciò, l’Inter – dove vorrebbe far ritorno – uscirebbe immediatamente dalla corsa. I nerazzurri, infatti, potrebbero ragionare sul riapprodo del belga ad Appiano solo se i ‘Blues’ accettassero di darlo via in prestito. E, ovviamente, con annesso contributo a circa la metà del suo ingaggio di 12 milioni netti più bonus. Insomma gli inglesi dovrebbero dire sì a una ‘follia’ di natura economica.

Oggi comunque l’Inter è più che altro una ‘suggestione’: gli Zhang puntano a un ulteriore taglio del monte stipendi e forse come ‘extra’ ci potrà essere spazio solo per Paulo Dybala. Una ‘suggestione’ ancor più clamorosa, lanciata ieri da ‘Goal’, è anche il Milan. Più che altro una possibilità, dato che al momento non c’è alcuna trattativa. Del resto una trattativa nemmeno può esserci visto che al Chelsea non c’è ancora un padrone. Il fondo del Baharin, Investcorp, avrebbe comunque il potenziale economico per presentare un’offerta importante per il cartellino di Lukaku. Tradotto: i rossoneri potrebbero davvero rappresentare la ‘via di fuga’ per l’ex numero 9 dell’Inter, il cui eventuale trasloco a Milanello ha già fatto esplodere i social tra tifosi interisti arrabbiati e milanisti sia favorevoli che contrari al suo arrivo.

Calciomercato Inter e Milan, occhio al Psg per Lukaku: Tottenham di Conte solo in un caso

Si è parlato spesso, in questi mesi, di un possibile trasferimento di Lukaku sull’altra sponda di Londra, ovvero al Tottenham del suo ‘mentore’ Antonio Conte. Ad ora, però, non esistono possibilità. Solo un eventuale addio di Kane potrebbe aprire le porte del belga agli ‘Spurs’. Siamo nel fantamercato. Più verosimile, invece, la ‘soluzione’ Paris Saint-Germain, a caccia di un grande bomber per la prossima stagione. I francesi possono esaudire sia le richieste del Chelsea che dello stesso 28enne.