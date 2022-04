Il derby fa arrabbiare anche Lucas Hernandez: “Scandaloso”

Polemiche per la decisione di Mariani di annullare il gol di Bennacer in Inter-Milan: prende posizione anche Lucas Hernandez

L’Inter vince 3-0 contro il Milan e vola in finale di coppa Italia ma non senza polemiche. A destare perplessità, soprattutto sponda rossonera, è la direzione di gara di Mariani ed in particolare la decisione di annullare la rete del possibile 2-1 di Bennacer per una posizione di fuorigioco di Kalulu.

Una scelta arrivata dopo una lunga revisione al Var che non ha convinto tutti: Stefano Pioli nel post gara è apparso molto contrariato per la scelta del direttore di gara ed anche fuori dall’Italia l’aver considerato il difensore rossonero in posizione influente non è stata gradito. Così è arrivata la dura presa di posizione tramite social di Lucas Hernandez, fratello di Theo, difensore del Bayern Monaco. In una storia su Instagram il calciatore ha scritto ‘Scandaloso’ con due pallini rosso e neri. Un riferimento chiaro al derby ci ha messo poco per diventare virale.