Juventus a bocca asciutta: li hanno presi entrambi

A Manchester si prepara un’altra grande rivoluzione tecnica, a partire dalla panchina con l’addio di Rangnick che lancia l’allarme. Tra i papabili acquisti anche un paio di obiettivi della Juventus

La Juventus questa sera sarà di scena in casa per le semifinali di Coppa Italia, mentre in campionato si punta a conservare il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League. Sarà quindi poi tempo di tornare a parlare seriamente di calciomercato in entrata, al netto di quanto già è accaduto e sta accadendo sulla rosa attuale tra rinnovi fatti e mancati.

Diversi i big tra difesa e centrocampo che sono stati accostati in queste settimane alla Juventus, che però potrebbe incontrare nel Manchester United un nemico agguerrito e concreto, ma soprattutto voglioso di rivoluzionarsi.

Calciomercato Juventus, lo United fa sul serio: nel mirino anche Milinkovic-Savic e Rudiger

Il Manchester United ha vissuto un’altra serata da incubo ieri sul campo del Liverpool, incassando un pesantissimo ko per 4-0 senza alcun appello. “Imbarazzante, deludente e forse anche umiliante”, così Ralf Rangnick ha definito la sconfitta di Anfield esprimendo ai microfoni della ‘BBC’ il suo rammarico ed evidenziando la differenza col Liverpool in relazione allo stato d’avanzamento dei rispettivi progetti: “Dobbiamo accettare un dato di fatto: il Liverpool è sei anni avanti a noi”. In conferenza ha anche ammesso sul futuro dello United che: “A mio modo di vedere è chiaro che servono sei, setto, otto… Forse dieci giocatori nuovi. Ma prima di comprare giocatori nuovi, è necessario essere consapevoli della filosofia da adottare e di come si vuole giocare”.

Proprio partendo da questa frase di Rangnick, che in estate lascerà il ruolo in panchina probabilmente a ten Hag, il ‘Mirror’ fa proprio un elenco di 10 possibili acquisti perfetti per il Manchester United del prossimo futuro. Da Osimhen a Nunez passando per Pau Torres e tanti altri, ma a spiccare sono soprattutto due profili che spesso vengono accostati anche alla stessa Juventus. Si tratta di Antonio Rudiger, in scadenza col Chelsea e attorno al quale ci sono diversi scenari, e Sergej Milinkovic-Savic.

Il difensore tedesco sarebbe perfetto per potenziare un reparto problematico prendendo il posto di Maguire, mentre il centrocampista serbo sarebbe invece l’alter ego giusto per il partente Paul Pogba. Doppio colpo che lascerebbe a bocca asciutta i bianconeri, e tante altri top club.