Jorginho torna in Serie A, ma niente Juve: doppio scenario

La prossima estate Jorginho può realmente tornare in Serie A, ma la Juventus rischia di lasciarselo sfuggire di nuovo: due opzioni

I bianconeri sono alla ricerca di un metronomo a cui affidare tempi e geometrie di gioco, su espressa richiesta di Massimiliano Allegri: tra i profili presi in esame dalla dirigenza piemontese spicca quello di Jorginho.

L’italo-brasiliano conosce molto bene il campionato italiano e, con un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe lasciare il Chelsea in estate. I ‘Blues’ stanno valutando di rivoluzionare il proprio centrocampo e l’ex Napoli sarebbe considerato il profilo giusto per essere sacrificato. La Juventus guarda a Jorginho con interesse e, dopo averlo inseguito a più riprese come ha rivelato il suo agente in esclusiva ai nostri microfoni, in estate potrebbe tentare l’affondo. Il ritorno in Serie A del centrocampista della Nazionale è sempre più probabile, ma ci sarebbero due club italiani ad insidiare i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Jorginho torna in Serie A | Milan e Lazio insidiano i bianconeri

Crescono sempre di più le quotazioni di un possibile ritorno di Jorginho in Serie A, ma la Juventus potrebbe riuscire a ‘mancarlo’ ancora una volta. Secondo quanto riportato da ’90min’, infatti, sarebbero Milan e Lazio ad essere fortemente interessate all’italo-brasiliano. I rossoneri dovranno sostituire Kessie in estate e potrebbero farlo con un profilo completamente diverso rispetto all’ivoriano, aggiungendo al proprio undici titolare un metronomo come Jorginho.

Attenzione, poi, alla grande reunion. Maurizio Sarri non ha mai nascosto il proprio legame con Jorginho, uno dei pochi calciatori al mondo che conoscono alla perfezione le idee del tecnico di Bagnoli. Dopo averlo avuto a Napoli e averlo portato al Chelsea, Sarri potrebbe ritrovare il campione d’Europa anche nella Capitale. Due scenari, questi, che potrebbero dare un grande dispiacere a Massimiliano Allegri. Anche il tecnico livornese vorrebbe un metronomo e Jorginho è uno dei giocatori più graditi dal tecnico bianconero: la concorrenza in Serie A, però, rischia di essere agguerritissima.