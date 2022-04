Milan, Lewandowski si fa davvero: fissato il prezzo per il sogno

Il Milan è pronto a fare la voce grossa sul calciomercato, soprattutto in caso di cambio di proprietà. Il bomber dei sogni è Lewandowski

Il campo ora è la priorità per il Milan. E ci mancherebbe pure, dato che i rossoneri si giocheranno lo scudetto fino alla fine e sono in prima linea anche nella corsa per la Coppa Italia (stasera la partita decisiva contro l’Inter).

Un po’ più in là, però, c’è anche il calciomercato e non è argomento da sottovalutare, visto che, comunque vada, diversi ruoli e gerarchie dovranno cambiare nel prossimo futuro. E ci riferiamo, in particolare, all’attacco. Zlatan Ibrahimovic, a causa degli infortuni, è stato sempre meno presente, mentre Olivier Giroud, pur essendo stato decisivo in diverse occasioni, non ha comunque una carta d’identità verdissima. Un investimento di primo livello in attacco sarà fatto, ma probabilmente per un profilo giovane e dai costi non eccessivi, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio. A meno che non cambi la proprietà. Negli ultimi giorni, infatti, vi abbiamo riferito tutti gli aggiornamenti riguardanti la possibile cessione a Investcorp. In quel caso, anche un nome altisonante e fuori dagli schemi potrebbe entrare nel mirino. E perché non Robert Lewandowski?

Milan-Lewandowski solo in un caso. Il prezzo è già fissato

Il bomber polacco non è giovanissimo, ma di certo uno come lui farebbe comodo a chiunque e in qualsiasi club. Nelle ultime settimane, si parla molto del rinnovo di contratto dell’attaccante: il Bayern, però, non è solito prolungare per più di due anni i calciatori over30. Stesso problema che hanno attualmente big come Muller e Neuer. Addirittura, secondo quanto riporta ‘Kicker’, i bavaresi lascerebbero partire il loro uomo di punta per una cifra a partire dai 40 milioni di euro. E, quindi, chissà che succederà in tal senso: ai tifosi rossoneri l’ipotesi scalda non poco, e ve l’abbiamo già raccontato, ma si parla anche del Barcellona per il polacco, ancora con conferme piuttosto timide.