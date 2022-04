Il regalo della nuova proprietà è Lewandowski. E i tifosi sognano

Il Milan dovrebbe passare nelle prossime settimane nelle mani del fondo Investcorp

A far sognare i tifosi del Milan in una stagione che ha visto la squadra di Stefano Pioli costantemente in lotta per il vertice, non c’è solo la possibilità di tornare a vincere uno scudetto dopo oltre dieci anni, ma anche le voci sull’imminente cessione del club da parte di Elliott.

Nella giornata di ieri, difatti, è arrivata la notizia circa la trattativa esclusiva vicina al completamento che sta portando avanti il ricco fondo Investcorp. Un tema del quale abbiamo parlato nella diretta di ieri pomeriggio sulla CMIT TV insieme ad un esperto giornalista del settore come Carlo Festa.

Ovviamente la notizia è stata accolta positivamente da parte dei tifosi rossoneri, i quali sperano in un futuro più ricco sotto il profilo economico con investimenti da grande squadra. Per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri utenti quale acquisto vorrebbero venisse subito portato a termine eventualmente dalla nuova proprietà del Milan.

Calciomercato Milan, nessun dubbio: i tifosi vogliono Lewandowski

Tra i nomi inseriti all’interno del sondaggio lanciato sul canale telegram di Calciomercato.it, è stato Robert Lewandowski ad aggiudicarsi la vittoria in maniera piuttosto netta. Il centravanti polacco ha conquistato addirittura il 50% delle preferenze dei tifosi rossoneri, distanziando Paulo Dybala (18%) e Nicolò Zaniolo (16%).

Più staccato invece il vero grande obiettivo sul quale Maldini e Massara hanno lavorato parecchio negli ultimi mesi per il prossimo mercato, vale a dire Renato Sanches (11%) del Lille. Inutile sottolineare che, qualora la cessione dovesse avvenire in breve tempo, anche i piani sia in entrata che in uscita del Milan potrebbero subire importanti variazioni.