Nuovo ‘passo’ di Rudiger verso la Juventus: offerta rifiutata

Rudiger resta uno dei principali obiettivi della Juventus per la difesa, con il tedesco che ha fatto un altro passo avanti: nuovo rifiuto

I bianconeri in estate dovranno rinforzare la squadra in ogni reparto, per tornare a giocarsi lo scudetto con le milanesi: Antonio Rudiger è il grande sogno in difesa.

Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il centrale tedesco andrà in scadenza di contratto con il Chelsea e ha raccolto l’interesse della Juventus. Per Massimiliano Allegri l’ex Roma sarebbe il profilo ideale, in gradi di portare esperienza internazionale e qualità nel pacchetto arretrato bianconero. Inoltre, al fianco di Matthijs de Ligt potrebbe comporre una coppia difensiva di altissimo livello. Su Rudiger, però, è presente il pressing di moltissimi grandi club e la concorrenza potrebbe essere un problema. Il tedesco, intanto, si è reso protagonista di un nuovo rifiuto che fa sperare la Juventus.

Calciomercato, Rudiger rifiuta lo United | La Juventus continua a sperare

Un nuovo capitolo nella ‘telenovela’ legata al futuro di Antonio Rudiger potrebbe essere andato in scena nel weekend di Pasqua. Secondo quanto rivelato dal ‘Manchester Evening News’, il centrale tedesco avrebbe avuto un contatto con la dirigenza del Manchester United e avrebbe rifiutato la loro offerta. La volontà dell’ex Roma, infatti, sarebbe quella di dare la priorità ai club che gli garantiscono la partecipazione alla prossima Champions League.

Un messaggio che potrebbe essere recepito pure a Torino, dove Massimiliano Allegri deve ritrovare al più presto la retta via per non mancare la qualificazione alla prossima Champions. Salvo un incredibile tracollo in questo finale di stagione, la Juventus avrebbe tutte le carte in regola per garantire a Rudiger tutto quello che cerca dal suo prossimo club. Il grande colpo in difesa per i bianconeri potrebbe essere proprio il centrale campione d’Europa in carica con il Chelsea.