Napoli-Roma, Spalletti nei guai: un titolare lascia subito il ritiro

Napoli-Roma perde un altro grande protagonista: pessime notizie per Spalletti in vista del big match di stasera

Piove sul bagnato per Luciano Spalletti e il Napoli, che devono rinunciare a un titolare fondamentale in vista della partita di stasera contro la Roma. Il club azzurro ha diramato la lista dei convocati di cui non fa parte Giovanni Di Lorenzo, ma la sua era un’assenza praticamente annunciata visto che ieri si era allenato in gruppo solo parzialmente.

La tegola vera e propria per gli azzurri arriva da David Ospina, che era regolarmente nell’elenco dei convocati annunciati dai partenopei. Poi la rettifica sul profilo Twitter ufficiale del Napoli: “David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak”. Il portiere colombiano è quindi l’assenza dell’ultimissima ora per gli azzurri. Un giocatore fondamentale per Spalletti, sia tecnicamente che a livello di personalità. Dal primo minuto giocherà quindi Meret. Al momento scongiurata quindi l’ipotesi Covid per Ospina, il cui tampone è risultato negativo.