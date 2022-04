Convocati Napoli, UFFICIALE: un big ancora out

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida alla Roma di Mourinho: out un big

È il giorno di Napoli–Roma. Alle ore 19, al Maradona, gli azzurri ospiteranno la squadra di Mourinho con l’obiettivo di restare in scia di Milan e Inter, entrambi vincenti rispettivamente contro Genoa e Spezia.

Dall’altra parte i giallorossi reduci dal poker al Bodo Glimt in Conference League e da una striscia positiva in campionato. Pellegrini e compagni, vincendo a Napoli, si avvicinerebbero alla Juventus per il quarto posto in classifica. Una sfida cruciale che Luciano Spalletti dovrà però disputare ancora senza un big. Il club azzurro ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi.

Sarà ancora assente Di Lorenzo, che Spalletti puntava di riavere proprio per il match odierno. Il terzino del Napoli non ha recuperato dall’infortunio e salterà anche la sfida del Maradona contro la squadra di Mourinho. Per il tecnico azzurro ci sono però due rientri, quelli di Ounas e Petagna che offriranno importanti alternative in attacco.