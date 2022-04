Cessione Milan a Investcorp: c’è l’annuncio UFFICIALE

Annuncio ufficiale sulla cessione del Milan al fondo del Bahrain Investcorp di Al Ardhi

Il Milan è sempre più vicino a cambiare nuovamente proprietà, dal fondo Elliott al fondo del Bahrain Investcorp di Mohammed Al Ardhi.

Con un tweet, l’Ambasciata del Baharain in Inghilterra ha ufficializzato che il fondo Investcorp “ha avviato trattative esclusive per l’acquisto del Milan per 1,1 miliardi di dollari“.

#Bahrain 🇧🇭 based asset manager @Investcorp has entered in exclusive talks to buy Italian #SerieA club #ACMilan for $1.1 billion.

Investcorp was founded in 1982, offers a diverse and truly global investment portfolio and manages over $42 billion in assets across the globe pic.twitter.com/ZRpEWriPVo

— Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) April 18, 2022