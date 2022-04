De Vrij e l’affare inaspettato: l’Inter ‘frega’ Juve e Roma

Stefan de Vrij è legato all’Inter da un solo anno di contratto. Nel prossimo calciomercato estivo l’olandese dovrebbe dire addio ai nerazzurri

L’aria è quella dell’addio. Stefan de Vrij e l’Inter si saluteranno probabilmente nella prossima estate. L’olandese è in scadenza a giugno 2023 e i nerazzurri hanno di fatto già prenotato il suo sostituto, il brasiliano Bremer del Torino.

Arrivato a zero nell’estate 2018, per de Vrij si parla tanto di Premier ma gli ultimi rumors di calciomercato aprono un altro scenario. Uno scenario che lo porterebbe dritto al Paris Saint-Germain, a caccia di un grande rinforzo per la difesa visto il super flop Sergio Ramos e, come dimostrato anche dall’operazione Donnarumma, in eccellenti rapporti col suo agente Mino Raiola.

Calciomercato Inter, ‘idea’ scambio de Vrij-Paredes col PSG

De Vrij al Psg, dove un anno fa è già andato il suo ex compagno in nerazzurro Achraf Hakmi. Stavolta, però, niente cash (la ‘soluzione’ che preferisce l’Inter, bisognosa di fare cassa) in favore del club targato Suning, già perché ‘calciomercatonews.com’ parla di possibile scambio alla pari con Leandro Paredes. Il centrocampista argentino piace molto alla dirigenza di viale della Liberazione, idealmente sarebbe il perfetto vice Brozovic anche se l’ex Roma può agire pure da mezz’ala. Nel mirino anche di Juventus e Roma, Paredes è in scadenza nel 2023 come Vrij e la sua valutazione è di circa 15 milioni di euro.