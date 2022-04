Bufera Allegri-Lapo Elkann: “Non perdete tempo con chi non conta nulla”

Si ferma di nuovo la Juventus che interrompe il proprio cammino in casa contro un Bologna ridotto in nove nel finale. Critiche per Allegri con un messaggio criptico di Lapo Elkann che ha prodotto reazioni

La Juventus ha fermato la propria corsa in campionato non andando oltre un pareggio, riacciuffato peraltro solo nel recupero, contro un Bologna ridotto in nove uomini dalla doppia espulsione di Medel e Soumaoro. Non sono mancate le polemiche per la prestazioni ampiamente rivedibile di Vlahovic e compagni, salvati parzialmente solo nel finale proprio da un colpo vincente del serbo su grande giocata di Alvaro Morata.

Sul banco degli imputati come spesso capita anche lo stesso Allegri, criticato anche da Lapo Elkann con un tweet nella serata di ieri: “Siamo poco allegri… Allegri”. Un messaggio che ha scatenato anche altre reazioni social da parte dei tifosi, e che non poteva ovviamente passare inosservato.

“Siamo poco Allegri”, il messaggio e la risposta di Lapo Elkann

Un messaggio quello di Lapo Elkann che ha portato ulteriori critiche anche nei suoi confronti, alle quale non si è fatta attendere la pronta risposta ancora tramite Twitter: “‘Lapo non conta niente’ Da ieri alcuni giornalisti&friends(?) (pochi) si affrettano a ripeterlo. Vi vedo un po’ nervosi. Non perdete tempo con chi non conta nulla. Buona Pasqua e forza Juve”.

E poi ancora: “Gli uomini passano, la Juve resta”. Un segnale chiarissimo di come il rapporto con Allegri non sia propriamente florido con la polemica che non accenna a placarsi.